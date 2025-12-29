El dólar canadiense cotiza a 13.08 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 29 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.11 pesos y un mínimo de 13.1 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 0.0076, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.65%. Esto indica una tendencia a la baja en su valor en comparación con el año anterior.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay)

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia fue negativa. La estabilidad se observó en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado, aunque la presión a la baja predominó.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.57%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.