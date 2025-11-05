La cotización del dólar alcanzó los MXN 18.59 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 5 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.47% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.55%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -8.76% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en la mayoría de los días. sin embargo, también se observaron algunas caídas y un par de días en los que se mantuvo estable, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. en general, la tendencia parece indicar un fortalecimiento del dólar en este período.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 7.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.97%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la demanda del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que generan confianza en la moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas respecto a la estabilidad económica, lo que podría continuar impulsando el valor del Dólar en el corto plazo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.