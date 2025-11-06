Este jueves, 6 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 18.5583 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.66 pesos y un mínimo de 18.58 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.15%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -9.03% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en cuatro ocasiones. sin embargo, también se registraron tres descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. la estabilidad se observó en tres días, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, hay momentos de equilibrio en la cotización.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que es del 7.65%, es menor que la volatilidad anual del 9.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto sugiere que los inversores están más confiados en la moneda, lo que podría estar impulsando su demanda.En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que podría reflejar una falta de confianza en la economía. En este contexto, la tendencia positiva actual podría ser un indicativo de un fortalecimiento económico a corto plazo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.