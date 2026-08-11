El dólar presenta una cotización de 17.14 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 11 de agosto de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.16 pesos y un mínimo de 17.14 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización mostró una leve caída semanal de -0.66% y un descenso acumulado en el último año de -8.00%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar alternó al inicio, luego encadenó cuatro jornadas de caída y cerró con dos rebotes; el saldo general sigue negativo, con predominio de tendencia bajista pese al repunte final.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es de 3.62%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.45%.

Hoy la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha incrementado en relación con los días pasados. Este es el segundo día consecutivo de crecimiento, lo que indica un fortalecimiento en la moneda.

El aumento en la cotización sugiere una confianza creciente en el mercado, aunque es importante monitorizar este desarrollo en los próximos días para confirmar la estabilidad de esta tendencia.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.