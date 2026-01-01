El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este miércoles, 31 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 19.44 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 33 km al suroeste de Zihuatanejo, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 17.363° y una longitud de -101.663°.

Claudia Sheinbaum exige con urgencia la reapertura del Tren Interoceánico: miles de pasajeros podrían verse afectados si no se restablece el servicio de inmediato

Terremoto de magnitud 4.0 en Guerrero: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.