En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este miércoles, 31 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 19.44 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 33 km al suroeste de Zihuatanejo, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 17.363° y una longitud de -101.663°.
Claudia Sheinbaum exige con urgencia la reapertura del Tren Interoceánico: miles de pasajeros podrían verse afectados si no se restablece el servicio de inmediato
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.
Recomendaciones para la población mexicana
En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.
Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.