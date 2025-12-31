El pedido de Sheinbaum para restablecer el servicio del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una serie de acciones para reforzar la seguridad del Tren Interoceánico, luego del accidente ocurrido el domingo pasado que dejó un saldo de 13 personas fallecidas. La mandataria informó que, antes de reanudar el servicio de pasajeros, su administración exigirá una certificación externa que avale las condiciones de operación.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum instruyó al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a dar prioridad a una auditoría independiente tanto de la vía férrea como de la locomotora involucrada.

Para ello, se elegirá a una certificadora internacional con experiencia en seguridad ferroviaria, cuyas observaciones y recomendaciones deberán aplicarse de manera inmediata con el fin de elevar los estándares de seguridad.

Trabajo coordinado para la certificación

La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del proyecto, colaborará con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para definir cuál será la certificadora más adecuada a nivel internacional.

Entre las acciones previstas se encuentran:

La revisión de certificaciones previamente emitidas.

La evaluación de los tramos y curvas consideradas de mayor riesgo.

La implementación de mejoras técnicas para reducir la posibilidad de nuevos incidentes.

Con este proceso, el Gobierno busca recuperar la confianza en el Tren Interoceánico, considerado una infraestructura estratégica para el país, y garantizar condiciones de operación seguras que prevengan accidentes en el futuro.

¿Qué pasó con el Tren Interoceánico?

El emblemático Tren Interoceánico, concebido como un proyecto clave para la modernización y la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, fue escenario de un grave descarrilamiento en el estado de Oaxaca.

El accidente dejó, hasta el momento, un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

La infraestructura ferroviaria, puesta en marcha en 2023 como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tenía como objetivo fortalecer el comercio internacional y optimizar la logística en el país. Sin embargo, el siniestro sacó a la luz los riesgos a los que se enfrentan tanto los pasajeros como los trabajadores de la zona.

El percance ocurrió en la Línea Z, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. En el tren viajaban alrededor de 250 personas, entre ellas nueve miembros de la tripulación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, 36 personas continúan hospitalizadas, cinco de ellas en condición grave, mientras que 139 ya fueron reportadas fuera de peligro.

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.



Las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, atienden a cada… pic.twitter.com/cPujIOUtYk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 30, 2025