La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta jueves, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este jueves

Explora los secretos que guarda tu corazón; ellos te señalarán el rumbo que debes tomar ahora. Aunque tu camino se ve claro, a veces surgen encrucijadas y te entretienes con desvíos que no te aportan ni te convienen.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo disfruta hoy de buena suerte en el amor: carisma en alza y oportunidades de acercamiento. Compatibilidad destacada con Aries, ideal para iniciar planes y avivar la chispa.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este jueves?

Leo, tu suerte en el trabajo florece cuando sigues la guía de tu corazón: el rumbo está claro, pero evita desvíos que no te aportan. En cada encrucijada, elige lo que resuene contigo y se abrirán oportunidades favorables.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado y haciendo ejercicio; además, hidratarse, manejar el estrés, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacerse chequeos periódicos le ayudará a mantenerse bien.

Consejos de hoy para Leo

Dedica un minuto a oír tu corazón. Elige lo que alinee con tu rumbo. Di no a desvíos que no te aporten.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.