En esta noticia

Este jueves, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Capricornio para este jueves

Se avecinan distinciones, renombre y elogios en el ámbito laboral, académico y profesional. Asuntos del pasado ahora se tornan favorables y te traerán buena fortuna y logros. Ponte en contacto con quienes sabes que pueden apoyarte para identificar nuevas oportunidades de crecimiento, tanto en tu carrera como en tu vida personal.

Te puede interesar

México es “el nuevo Dubái” | Toneladas de oro emergen de las entrañas de sus tierras y valen millones de pesos

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Hoy, Capricornio tendrá buena estrella en el amor: la sinceridad y la paciencia atraerán acercamientos. La compatibilidad del día se inclina por Tauro, con quien puede fluir una conexión serena.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este jueves?

Capricornio, tu suerte en el trabajo aumenta: se acercan distinciones y elogios, asuntos del pasado se tornan favorables y, con apoyo de tus aliados, hallarás nuevas oportunidades de crecimiento y logros.

Te puede interesar

La Máxima Corte resolvió y no hay vuelta atrás: desde ahora todos los contribuyentes recibirán sanción por declarar impuestos de esta forma

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio debe equilibrar trabajo y descanso, mantener sueño regular y ejercicio de bajo impacto para cuidar huesos y articulaciones, alimentarse bien, hidratarse y hacer pausas contra el estrés.

Consejos de hoy para Capricornio

Enfócate y consolida tu prestigio. Retoma asuntos pasados, ahora favorables. Contacta aliados y explora oportunidades.

Te puede interesar

Confirmado | California, Arizona, Nuevo México y Texas permiten el ingreso sin visa americana a quienes completen el Formulario DSP-150

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.