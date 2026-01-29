El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este martes, 27 de enero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.6 en la escala de Richter ocasionado en Baja California Sur a las 05.42 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 84 km al noreste de Loreto, con una profundidad de 15.4 kilómetros, latitud de 26.488° y una longitud de -110.693°.

Terremoto de magnitud 4.6 en Baja California Sur: ¿Qué implicaciones tiene? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.