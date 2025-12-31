El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Sonora a las 17.25 horas este martes, 30 de diciembre de 2025.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 56 km al oeste de Puerto Peñasco, con una profundidad de 15.1 kilómetros, latitud de 31.334° y una longitud de -114.121°.

Jubilados se preparan para el triple depósito: quiénes podrán recibir hasta 3 pagos en enero

Terremoto de magnitud 4.0 en Sonora: ¿Qué significa y cómo nos afecta? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.