En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este lunes, 29 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 15.59 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 76 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 19 kilómetros, latitud de 14.479° y una longitud de -92.831°.
Anuncio oficial | El Gobierno visitará puerta por puerta a todos estos habitantes y les entregará una carta: esto es lo que dirá
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.
Las recomendaciones para la población
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.