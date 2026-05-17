El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Chiapas a las 04.03 horas este sábado, 16 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 113 km al sur de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 13.66° y una longitud de -92.145°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Mantenga la calma y refúgiese junto a muros firmes o bajo un mueble resistente hasta que pase. Tras el movimiento, evacúe por rutas señalizadas sin correr y revise posibles fugas de gas o daños eléctricos. Siga canales oficiales, tenga a mano botiquín y linterna y comuníquese por mensajes de texto para no saturar las líneas.