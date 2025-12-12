El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) reportó este jueves, 11 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Colima a las 10.57 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 95 km al sur de Tecomán, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 18.057° y una longitud de -103.752°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si estás en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.