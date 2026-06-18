La licencia de conducir puede ser suspendida cuando un automovilista comete faltas graves que ponen en riesgo la seguridad vial. En ciudades como Juárez, León, Saltillo y Torreón, las autoridades endurecieron los controles contra quienes manejan bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

Estas sanciones buscan reducir accidentes, frenar la reincidencia y sacar de circulación a conductores que representan un riesgo para peatones, pasajeros y otros automovilistas.

Aunque las sanciones dependen del reglamento de cada municipio o estado, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, reincidir en faltas graves o circular con un permiso suspendido puede ocasionar multas, retención del vehículo, suspensión temporal e incluso cancelación definitiva de la licencia de conducir.

Manejar bajo efectos de alcohol o drogas: la falta grave que puede dejarte sin licencia de conducir

Una de las infracciones más severas es conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias que alteren la capacidad de reacción. Este tipo de conducta es considerada de alto riesgo porque disminuye los reflejos, afecta la coordinación, reduce la concentración y aumenta la posibilidad de provocar un accidente.

Las autoridades de tránsito pueden aplicar pruebas de alcoholemia o revisiones para detectar si el conductor se encuentra bajo el efecto de sustancias. Cuando el resultado es positivo, el automovilista puede enfrentar multas económicas, arresto administrativo, remisión del vehículo al corralón y la suspensión de su licencia de conducir .

En municipios como Juárez, León, Saltillo y Torreón, las autoridades reforzaron los controles para sancionar a los automovilistas que ponen en riesgo la seguridad vial. Shutterstock

Reincidir en infracciones graves: cuándo la sanción puede volverse definitiva

No todas las infracciones de tránsito tienen el mismo peso. Una multa por estacionarse mal o por olvidar un documento puede resolverse con el pago correspondiente, pero cuando se trata de conductas que comprometen la seguridad vial, la reincidencia puede traer consecuencias mucho más severas.

Entre las faltas graves que pueden derivar en suspensión o cancelación de la licencia de conducir se encuentran manejar en estado de ebriedad, conducir bajo efectos de drogas, participar en accidentes por imprudencia, circular con una licencia de conducir suspendida o acumular sanciones por conductas peligrosas.

El objetivo de estas medidas es evitar que un conductor que ya fue advertido o sancionado vuelva a poner en riesgo a la comunidad. Por eso, en algunos municipios, la segunda falta grave dentro de un periodo determinado puede ser suficiente para iniciar un procedimiento de cancelación.

La reincidencia es clave porque demuestra que el conductor no modificó su conducta pese a haber sido sancionado previamente. Por esa razón, las autoridades pueden considerar que ya no es apto para seguir manejando, al menos de manera temporal, o en los casos más graves, de forma definitiva.

Qué otras conductas peligrosas pueden provocar la cancelación de la licencia de conducir

Además de conducir bajo efectos de alcohol o drogas, existen otras conductas que pueden derivar en sanciones severas contra la licencia de conducir. Una de ellas es manejar con la licencia de conducir suspendida, ya que implica desobedecer una resolución previa de la autoridad.

También pueden considerarse faltas graves provocar accidentes por manejar de forma imprudente, exceder los límites de velocidad en zonas de riesgo, participar en arrancones o competencias ilegales, negarse a cumplir una revisión de tránsito o poner en peligro a peatones y otros conductores.

En algunos casos, la autoridad puede ordenar la suspensión provisional de la licencia de conducir mientras se resuelve el procedimiento administrativo correspondiente. Si se confirma la gravedad de la infracción o la reincidencia, la sanción puede escalar hasta la cancelación del permiso.

Por eso, los conductores de Juárez, León, Saltillo y Torreón deben prestar atención a los reglamentos locales y evitar cualquier conducta que sea considerada de alto riesgo. La licencia de conducir no solo acredita que una persona puede manejar: también implica la responsabilidad de hacerlo en condiciones seguras.