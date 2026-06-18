Viajar a Estados Unidos implica cumplir con una serie de reglas que van mucho más allá de tener una visa americana. Las autoridades migratorias pueden revisar el motivo del viaje, el equipaje, la frecuencia de ingreso al país y hasta el tipo de productos que transporta cada pasajero.

En los últimos controles, quedaron bajo la lupa los viajeros que transportan grandes cantidades de mercadería en sus valijas. Si bien muchas personas compran ropa, calzado, perfumes y tecnología en outlets y shoppings para aprovechar precios más convenientes, el problema surge cuando esas compras parecen estar destinadas a la reventa.

Cuando los agentes detectan que un pasajero podría estar utilizando su visa americana para realizar una actividad comercial encubierta , pueden tomar medidas inmediatas. Entre las consecuencias se encuentran la cancelación de la visa americana y, en los casos más graves, la imposibilidad de volver a solicitar un permiso de ingreso a Estados Unidos.

El objeto en la maleta que puede activar una alerta migratoria antes del vuelo

El principal foco de atención no está en un producto aislado, sino en la mercadería transportada en cantidades excesivas. Llevar varios pares del mismo modelo de zapatillas, ropa repetida por talles, dispositivos electrónicos nuevos o artículos empaquetados puede generar sospechas entre los agentes migratorios y aduaneros.

Para las autoridades, este tipo de equipaje puede indicar que el viajero no compró esos productos para uso personal, sino con intención de venderlos en su país de origen . En ese caso, el pasajero podría ser considerado como alguien que está utilizando una visa de turista para fines comerciales, algo que no está permitido bajo la categoría B1/B2.

La revisión no depende únicamente del valor total de las compras. También se analiza la cantidad de artículos, la variedad, la frecuencia de los viajes, la duración de la estadía y la explicación que ofrece el viajero sobre el destino final de esos productos.

Llevar artículos repetidos, nuevos o empaquetados en exceso puede ser considerado una señal de actividad comercial encubierta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué Estados Unidos puede cancelar la visa americana de inmediato

La visa de turista permite ingresar a Estados Unidos para actividades específicas, como hacer turismo, visitar familiares, asistir a reuniones, recibir tratamiento médico o participar en eventos recreativos. Sin embargo, no habilita a trabajar, estudiar de manera formal ni desarrollar actividades lucrativas.

Cuando un turista compra mercadería en volumen para revenderla, las autoridades pueden interpretar que existe una actividad comercial no declarada. Aunque la venta se realice fuera de Estados Unidos, el uso de la visa queda bajo sospecha porque el viaje habría tenido un objetivo económico.

Si los agentes consideran que hubo abuso, pueden cancelar el documento en el momento. Además, el viajero puede ser retenido para una entrevista, perder el derecho a ingresar al país y ser enviado de regreso en el primer vuelo disponible.

Estados Unidos: las compras en outlets que pueden poner en riesgo la visa americana. Fuente: Pexels

Cómo evitar problemas con la visa si compras en outlets y shoppings

Comprar durante un viaje a Estados Unidos no está prohibido . Los turistas pueden adquirir ropa, calzado, accesorios, tecnología y otros productos para uso personal o familiar. El riesgo aparece cuando la cantidad de artículos resulta difícil de justificar como consumo propio.

Para evitar inconvenientes, es importante conservar los tickets, no transportar productos repetidos en exceso y poder explicar con claridad para quién son las compras . También conviene evitar viajes frecuentes con estadías muy cortas y equipaje de regreso cargado con mercadería nueva.

La clave está en demostrar que el viaje tiene un fin turístico y que las compras no forman parte de una actividad comercial. Si las autoridades detectan señales de reventa, la visa americana puede quedar comprometida y el pasajero podría enfrentar sanciones migratorias severas.