El Gobierno de México y el organismo público, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE, dieron a conocer detalles de varias señales de tránsito en la categoría de “restrictivas” y la importancia que estas tienen para la seguridad vial.

Si te ha pasado que vas por carretera o simplemente estás conduciendo y ves señales de tránsito que en la fracción de segundos que tienes para verlas no las logras interpretar, no te preocupes, CAPUFE dio detalles de dos señales que necesitan más algo más de tiempo para entenderlas.

La primera es la de Circulación y la segunda del Uso Obligatorio del Cinturón de Seguridad, la primera tiene una forma de lengua integrada en la señal y la otra parece un pianista a punto de tocar el piano.

Mujer en camión con el cinturón de seguridad puesto mirá a la cámara. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué significa la señal con una especie de lengua y una fecha arqueada hacía arriba?

Esta señal hace parte de la categoría de señales de tránsito denominadas “restrictivas” y se caracterizan por ser cuadradas con fondo blanoco y negro con un círculo rojo.

La señal de tránsito con esta particular característica se llama “Circulación” y según el CAPUFE, “indica el inicio de una faja separadora central de una vía dividida, para indicar la obligación de circular en el sentido mostrado”.

Imagen de autos con señal de tránsito "Circulación", contextualizada en la ciudad. �

En lo simple y llano, el símbolo que parece una lengua es en realidad la faja separadora y la fecha con onda indica el cambio de dirección que el auto debe seguir.

¿Qué significa la señal con una especie de hombre sentado frente a un piano?

La aplicación de las señales de tránsito son enseñadas en las escuelas de manejo y sirven para transmitir a los conductores la información suficiente para guiarlos en la ruta con el fin prevenir y advertir un potencial peligro.

Imagen de autopista con la señalización del uso obligatorio del cinturón de seguridad. �

La otra señal con un símbolo curioso es la del “Uso obligatorio del cinturón de seguridad”. A simple vista esta señal restrictiva parece mostrar a un hombre sentado a punto de tocar el piano, pero ojo al volante, porque esta señalización exige a los pasajeros el uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Esta señal de tránsito muy famosa “Indica la obligación del uso del cinturón de seguridad para todas las personas al interior del vehículo”, señala el CAPUFE.