En el transcurso de este martes, 1 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 03.08 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 19 km al sur de Unión Hidalgo, con una profundidad de 80.0 kilómetros, latitud de 16.31° y una longitud de -94.867°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de protección civil informaron hoy que, ante un sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y evacuar por rutas seguras tras el movimiento, siguiendo información oficial.