En el transcurso de este martes, 1 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 18.48 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 41 km al suroeste de Arriaga, con una profundidad de 93.5 kilómetros, latitud de 16.045° y una longitud de -94.228°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.4 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo un mueble resistente; alejarse de ventanas y no usar elevadores. En la vía pública, evitar postes y fachadas y ubicarse en un espacio abierto.

Tras el movimiento, se sugiere evacuar con orden por escaleras cuando sea seguro, prever réplicas y no volver a las edificaciones hasta indicación oficial. Revisar posibles fugas de gas, usar mensajes de texto para comunicarse y seguir reportes de fuentes oficiales.