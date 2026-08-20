El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Oaxaca a las 02.56 horas este miércoles, 19 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 20 km al noroeste de Río Grande, con una profundidad de 17.2 kilómetros, latitud de 16.075° y una longitud de -97.61°.

Se registra terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo, aplicar la técnica agacharse–cubrirse–sujétese bajo mobiliario resistente y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Evite correr o usar elevadores; si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar solo cuando cese el temblor y sea seguro, siguiendo rutas señaladas y atendiendo indicaciones oficiales ante posibles réplicas. Revise posibles fugas de gas, desconecte la energía si es necesario, brinde ayuda básica sin ponerse en riesgo y priorice mensajes de texto para comunicarse.