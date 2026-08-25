Este martes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Capricornio para este martes

Cultiva la confianza en ti. Algo extraordinario te estremecerá y te colmará de alegría. Abre tu corazón al amor y, con ello, renacerán las esperanzas y los sueños que creías perdidos. Comprende que la mayoría de tus inquietudes no son más que una gran distorsión de la realidad presente.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio, según el horóscopo?

Capricornio tendrá hoy una racha favorable en el amor: la paciencia y la claridad fortalecerán vínculos y atraerán gestos sinceros. Compatibilidad especial con Tauro, con quien fluirán la confianza y los planes a futuro.

¿Cómo le irá en el trabajo a Capricornio este martes?

Capricornio, cultiva la confianza en ti: la suerte en el trabajo crece cuando dejas de lado inquietudes que distorsionan la realidad y te abres a nuevas alianzas. Algo extraordinario podría sacudir tu rutina y reavivar metas que creías perdidas, colmándote de alegría profesional.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Capricornio

Capricornio debe cuidar su salud equilibrando trabajo y descanso, con rutinas estables que incluyan sueño suficiente, hidratación y ejercicio moderado para fortalecer huesos y articulaciones. Evita sobrecargarte, cuida la postura con estiramientos diarios y mantén una alimentación sencilla y rica en minerales.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Capricornio

Confía en ti y da hoy un paso valiente. Espera lo extraordinario y celebra cada pequeña alegría. Abre tu corazón; muchas inquietudes no son la realidad.

En este panorama, la consulta del horóscopo día con día se perfila como una guía útil para anticipar tendencias y asomarse a lo que podría deparar el futuro.