Poner bolsitas de té usadas dentro de los zapatos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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Las bolsitas de té usadas suelen terminar directamente en la basura después de preparar una infusión. Sin embargo, existe un sencillo truco casero que propone reutilizarlas para combatir uno de los problemas más frecuentes del calzado: la humedad y los malos olores.

La clave está en dejarlas secar completamente antes de introducirlas en los zapatos . Una vez que pierden toda la humedad de la infusión, los materiales de la bolsita y las hojas secas pueden contribuir a absorber parte de la humedad que queda acumulada en el interior.

De esta manera, pueden ayudar a mantener el calzado más seco y a disminuir las condiciones que favorecen la aparición de olores desagradables, especialmente después de utilizar zapatillas o zapatos durante varias horas.

¿Para qué sirve poner bolsitas de té usadas dentro de los zapatos?

El interior del calzado puede acumular sudor y humedad a lo largo del día. El ambiente cerrado y húmedo favorece la proliferación de microorganismos asociados con el característico mal olor de los pies y los zapatos.

Colocar bolsitas de té completamente secas dentro de cada zapato puede ayudar a absorber una parte de esa humedad y, como consecuencia, contribuir a reducir los olores.

Este método puede resultar especialmente práctico para zapatillas deportivas, calzado cerrado o zapatos utilizados durante muchas horas, aunque no reemplaza la limpieza y el secado adecuados.

Cómo usar las bolsitas de té en los zapatos

El procedimiento es sencillo, pero existe un detalle fundamental, nunca deben colocarse húmedas después de preparar el té, porque podrían conseguir exactamente el efecto contrario y aportar todavía más humedad al calzado.

Poner bolsitas de té usadas dentro de los zapatos: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente. Shutterstock

Para utilizar este truco correctamente se recomienda:

Retirar las bolsitas después de preparar el té. Dejarlas secar por completo en un lugar ventilado. Comprobar que no conserven humedad antes de utilizarlas. Colocar una o dos bolsitas secas dentro de cada zapato. Dejarlas actuar durante varias horas, preferentemente mientras el calzado no está en uso. Retirarlas antes de volver a ponerse los zapatos.

Si el calzado está muy mojado, las bolsitas no serán suficientes y lo más conveniente será dejarlo secar adecuadamente en un espacio ventilado.

Por qué es importante mantener los zapatos secos

Más allá de este truco casero, controlar la humedad es una de las principales medidas para evitar que los malos olores se concentren dentro del calzado.

Ventilar los zapatos después de utilizarlos, permitir que se sequen antes de volver a usarlos y mantener limpios tanto el interior como las plantillas puede marcar una diferencia.

Las bolsitas de té usadas y secas funcionan entonces como un complemento sencillo para absorber parte de la humedad residual, además de darles un segundo uso antes de desecharlas.