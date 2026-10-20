Carlos Slim propuso una reforma al sistema de pensiones de México para cambiar la edad de retiro y el presupuesto de los apoyos sociales.

En el marco de la XIX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, celebrada en Nuevo León, el empresario Carlos Slim cuestionó la forma en que se distribuyen los recursos públicos destinados a programas sociales y consideró que las prioridades presupuestarias deberían enfocarse en reducir las carencias de los sectores vulnerables.

Durante su participación, el presidente honorario de Grupo Carso calificó como “totalmente irracional” el esquema de gasto gubernamental que, desde su perspectiva, destina importantes recursos a las pensiones mientras millones de personas permanecen en condiciones de pobreza extrema.

El gasto del Gobierno mexicano en pensiones continúa en niveles históricos y crece a un ritmo superior al registrado en otros rubros, como la inversión pública.

Para Slim, la reducción de las carencias básicas está relacionada con la posibilidad de alcanzar un mayor desarrollo económico y avanzar en la pacificación del país. En este sentido, planteó que la discusión sobre las políticas sociales no debería concentrarse solo en los conceptos de igualdad o desigualdad, sino en garantizar un “nivel mínimo de bienestar ascendente” para la población.

Carlos Slim cuestiona la distribución de los apoyos sociales

Al hablar sobre las prioridades del gasto público, el empresario puso en duda que una parte importante de los recursos se destine a los adultos mayores mediante programas de pensiones, mientras persisten necesidades entre quienes se encuentran en los sectores de menores ingresos.

Slim extendió su crítica a los gobiernos de México y Estados Unidos, al considerar que deberían fortalecer las acciones dirigidas a atender las necesidades de la población ubicada en la parte más vulnerable de la estructura económica.

“Estamos dando mucho ingreso a los jubilados y tenemos a seis millones en pobreza extrema. Es irracional totalmente” , afirmó durante el encuentro internacional.

A partir de este planteamiento, el empresario sostuvo que las políticas públicas deberían buscar no solo otorgar transferencias económicas, sino también mejorar las condiciones de vida de quienes todavía no cuentan con servicios y recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Presupuesto para el sistema de pensiones

Para 2026, el Congreso aprobó un presupuesto de 2.32 billones de pesos para el pago de pensiones, considerando tanto las contributivas como las no contributivas. El monto equivale a aproximadamente 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Del total, 1.70 billones de pesos corresponden a pensiones contributivas, mientras que otros 619,743 millones de pesos se destinarán a programas no contributivos, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Se trata de uno de los montos más elevados destinados a este sector, de acuerdo con especialistas, el gasto podría aumentar durante los próximos años a medida que la población envejezca y crezca el número de personas que requieren estos apoyos.