¿Invasión de Estados Unidos a México? Crece la tensión en la frontera por seis advertencias “fantasma” que alarman a gran parte del país

La supuesta “invasión” no pasó de ser un rumor amplificado en redes, pero sí bastó para detonar preocupación nacional en todo el país. El hallazgo de seis letreros de advertencia en Playa Bagdad, Matamoros, provocó especulaciones sobre una incursión estadounidense, luego de que autoridades federales confirmaran que su procedencia era desconocida.

Según el comunicado conjunto entre la Marina de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, difundido este 17 de noviembre, personal naval retiró “de manera preventiva, seis letreros de advertencia… cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional”.

Hasta ahora, ninguna autoridad de Estados Unidos ha reconocido haberlos colocado, por lo que su origen sigue sin aclararse.

Hay consultas urgentes con Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, tras las primeras indagatorias, “no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense”, según las consultas hechas por el Consulado de México en Brownsville.

Ante la incertidumbre, la SRE estableció comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos en México. Además, se informó que la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas “iniciará las consultas técnicas necesarias para esclarecer cabalmente el incidente”, revisando mapas, instrumentos y tratados que delimitan la frontera.

Cooperación bilateral ante el hallazgo

Ambas dependencias federales subrayaron que no existe indicio de movimientos militares o acciones irregulares por parte de Estados Unidos, pero sí reconocieron la importancia de actuar con celeridad ante cualquier señal que comprometa la certeza jurídica de la frontera.

Tanto la SEMAR como la SRE enfatizaron su compromiso al afirmar que “refrendan su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses… a fin de garantizar la certidumbre jurídica en la frontera común y fortalecer la cooperación” entre ambos países. Por ahora, los seis letreros continúan bajo análisis mientras las autoridades descartan escenarios extraordinarios.