Con el fin de menguar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana. Este esquema determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto. Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este martes, 10 de febrero de 2026: Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que los autos con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas. El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones. Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes: A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.