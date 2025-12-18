Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 18 de diciembre en nuestro país y en el mundo.

1913: Nace en Lübeck (Alemania) Herbert Karl Frahm, que pasará a la historia con el nombre que asumirá tras ser perseguido por el régimen nazi de Hitler: Willy Brandt, estadista socialdemócrata alemán, que será canciller de 1969 a 1974 y premio Nobel de la paz en 1971, cuyo liderazgo será de importancia capital para el desarrollo de la República Federal de Alemania como potencia mundial.

(Hace 112 años)

1879: En la localidad suiza de Münchenbuchsee nace el pintor germano-suizo Paul Klee. De padre alemán, desarrollará su vida y obra en Alemania, cuyo estilo variará entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción llegando a ser uno de los representantes más singulares del arte moderno.

(Hace 146 años)

1626: Nace en Estocolmo Cristina de Suecia. Será reina desde 1632 hasta su abdicación el 16 de junio de 1654, tras anunciar en 1649 que no se casaría y por sus muchos amores, lo que le acarreará problemas sucesorios. Para gobernar seguirá el consejo de una corte de personajes un tanto maquinadores como el conde de La Gardie o el médico francés Bourdelot, entre algunos más.

(Hace 399 años)

1936: Fallece en Madrid (España), Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e inventor español con numerosas patentes a su nombre, algunas de las cuales le convertirán en precursor de la robótica moderna. Caben destacar: el dirigible y las máquinas taquigráficas, de escribir y calculadoras de ecuaciones algebraicas complejas, el proyector didáctico, el ajedrecista automático, los dispositivos de control remoto basados en ondas de radio. Su mayor éxito en este campo fue el diseño en 1915 del trasbordador que atraviesa las cataratas del Niágara y que hoy en día sigue operativo.

(Hace 89 años)

1829: Fallece en París (Francia) el naturalista francés Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck que estudió la evolución zoológica y la fundamentó en el principio de adaptación al medio ambiente y la herencia de caracteres adquiridos. Fue un adelantado de su tiempo y Charles Darwin se inspirará en gran medida de sus ideas.

(Hace 196 años)

1737: Fallece en Cremona (Italia) Antoni Stradivari, constructor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad de los mismos. Los "Stradivarius", creaciones suyas, son ejemplo de extraordinaria belleza y de sublime perfección musical.

(Hace 288 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Willy Brandt en 1913, ya que su liderazgo como canciller de Alemania de 1969 a 1974 y su premio Nobel de la paz en 1971 fueron fundamentales para el desarrollo de la República Federal de Alemania como potencia mundial, especialmente en un contexto de posguerra y división europea.