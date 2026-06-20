El llamado de la SEP a los maestros del país.

A menos de un mes de concluir el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un llamado nacional para asegurar que las actividades académicas pendientes se desarrollen con normalidad en las escuelas públicas de Educación Básica.

La SEP manifestó preocupación por las afectaciones que podrían generar los paros magisteriales en algunas regiones del país y pidió a autoridades educativas, docentes y familias trabajar coordinadamente para garantizar un cierre ordenado y satisfactorio del periodo lectivo.

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SEP pide regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exhortó a las y los docentes que participan en jornadas de paro a reincorporarse a sus actividades. El objetivo es evitar interrupciones que afecten el aprendizaje de millones de estudiantes en todo el país.

El funcionario destacó que el cierre del calendario escolar tiene una relevancia equivalente al inicio de clases. “El último día de clases es igual de importante que el primero”, afirmó, al subrayar la importancia pedagógica de las semanas restantes.

Asimismo, sostuvo que aún existe margen para concluir adecuadamente las actividades académicas. “Todavía estamos a tiempo de cerrar bien este ciclo escolar” y agregó que “es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”.

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Las acciones que la SEP considera prioritarias para el cierre del ciclo

La dependencia federal señaló que las comunidades escolares deben concentrar esfuerzos en diversos procesos esenciales para concluir el ciclo sin contratiempos.

Aprovechar al máximo los días de clase restantes establecidos en el calendario oficial.

Garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales.

Integrar correctamente la documentación escolar de cierre de ciclo.

Evitar interrupciones en la trayectoria educativa de niñas, niños y adolescentes.

Priorizar el interés superior de la niñez y el derecho a la educación.

Mario Delgado recordó que más de 20 millones 600 mil estudiantes son atendidos en alrededor de 202 mil escuelas públicas del país. Finalmente, enfatizó que “el derecho a la educación es irrenunciable” y constituye una de las principales prioridades del Gobierno federal.