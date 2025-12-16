La jornada del martes 16 de diciembre transcurrirá con bajas temperaturas para un gran número de estados de la República Mexicana.

En función del pronóstico del tiempo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de sus canales oficiales de comunicación, se espera que el frente núm. 21 se extienda por distintas entidades federativas, generando un ambiente frío a muy frío a lo largo y ancho del territorio azteca.

¿Cuáles son los estados que se verán afectados por las bajas temperaturas?

Desde el martes 16 de diciembre, el SMN prevé que el frente núm. 21 se extienda con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

El pronóstico del tiempo en México para el martes 16 de diciembre. (Foto: Archivo)

Por esta razón, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En este contexto, el SMN vigila la proximidad de un nuevo frente frío en los próximos días sobre el norte y noreste del país. Mientras tanto, los siguientes estados serán los que registrarán bajas temperaturas durante el transcurso de la jornada:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Alerta del SMN: dónde habrá lluvias desde el martes 16 de diciembre

Durante el transcurso del día, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo cual generará las condiciones propicias para que se registren lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán precipitaciones en las siguientes entidades federativas:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guerrero

Oaxaca

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)