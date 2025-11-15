En esta noticia ¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis (CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que los automóviles con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas.

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.