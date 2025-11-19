La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha confirmado la extensión del programa que permite la expedición de la Licencia Permanente, una decisión motivada por la demanda que ha desbordado todas las proyecciones iniciales del gobierno capitalino.

En una reciente conferencia de prensa, la mandataria reveló que la respuesta ciudadana ha sido masiva , superando las estimaciones de la administración y marcando un hito histórico en la emisión de documentos vehiculares en la CDMX. Este auge en las solicitudes posiciona a 2025 como el año con la mayor expedición de licencias en la historia de la capital.

Hasta cuándo se podrá tramitar la licencia de conducir permanente en Ciudad de México

Como medida original, los conductores de Ciudad de México tenían la posibilidad de obtener su licencia de conducir permanente con fecha límite hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, las autoridades han decidido extender el período para la tramitación del documento.

Clara Brugada confirmó la extensión del período para obtener la licencia de conducir permanente en CDMX.

De acuerdo a las declaraciones de Brugrada, la emisión de licencias permanentes fue integrada al paquete financiero 2026 “para que la ciudadanía pueda programar su trámite con tranquilidad y anticipación”.

Esto quiere decir que la licencia de conducir permanente será expedida durante todo el próximo año. Así mismo, la mandataria indicó que “los recursos obtenidos por este trámite se destinan al fideicomiso que impulsa mejoras en movilidad, seguridad vial, transporte público y movilidad no motorizada en la capital".

Desde su reactivación el 15 de noviembre de 2024, el programa ha generado un volumen de trámites que “rompió todos los pronósticos”, según las palabras de Brugada en su conferencia de prensa.

Con más de un millón de licencias ya expedidas, la afluencia de conductores ha forzado a las autoridades a prorrogar el período disponible del trámite.

Cómo obtener la licencia de conducir permanente

El proceso simplificado de trámite ha sido clave en la alta adhesión. Brugada recordó que la gestión puede realizarse completamente en formato digital a través de la App CDMX, con un costo fijo de 1,500 pesos aplicable tanto para la obtención por primera vez como para su reposición.

La Licencia Permanente ha tenido una gran respuesta. Por eso, y porque escuchamos a la gente, decidimos mantener el programa durante todo el próximo año.

Lo que se recauda con este trámite se invertirá en obras que mejoran la movilidad y la vida diaria en nuestra ciudad.

Sigamos… pic.twitter.com/SWRVnhFLuQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 18, 2025

La Tesorería capitalina precisó que entre el 16 de noviembre de 2024 y la misma fecha de 2025, se han tramitado 1,390,606 licencias permanentes. Un 57% de estas emisiones se gestionaron directamente en la Secretaría de Administración y Finanzas , mientras que un 28% optó por la licencia digital tramitada desde la aplicación móvil oficial de la Ciudad de México .

Para enfrentar el alto flujo de solicitantes, se han extendido los horarios de atención en los módulos, operando ahora todos los días de 9:00 a 21:00 horas.