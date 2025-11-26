Como parte de sus estrictas medidas en materia de migración, el Gobierno de los Estados Unidos volvió a poner el foco en los extranjeros que residen ilegalmente en el país y anunció cuál será la pena que podría sufrir si incumplen con las leyes vigentes.

Una de las estrategias que han sido adoptadas en el último tiempo por un gran número de inmigrantes exiliados es el reingreso al territorio estadounidense sin contar con los documentos necesarios.

En este contexto, la Embajada de los Estados Unidos de América confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación que existe un severo castigo para los ciudadanos del exterior que no acaten las reglas migratorias.

¿Cuál es la sanción por reingresar a los Estados Unidos de manera ilegal?

Desde su regreso a la Casa Blanca como Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha llevado adelante un endurecimiento de la política migratoria a partir de la cual busca que aquellos extranjeros que han vivido en los últimos años sin autorización ni los documentos que lo permiten, regresen a su país natal.

Donald Trump mantiene vigentes estrictas medidas migratorias y podría sancionar a los extranjeros que residan ilegalmente en el país de la manera más dura posible. (Foto: Archivo). Fuente: EPA/UPI POOL BONNIE CASH / POOL

Por esta razón, utiliza a diario sus canales oficiales de comunicación para recordar a los habitantes del mundo sobre las penas que podrían sufrir si incumplen con la normativa vigente.

Particularmente para quienes ya hayan sido deportados y busquen reingresar al país incumpliendo con las leyes vigentes podrían sufrir una pena de hasta 2 años de cárcel.

Por esta razón, se aconseja a los extranjeros que no cuentan con los papeles necesarios para vivir en suelo estadounidense seguir una estrategia de autodeportación con la aplicación CBP Home, que les permitirá obtener distintos beneficios a futuro.

¿Cómo se usa la app CBP Home?

La plataforma CBP Home fue creada con el objetivo de que todos aquellos inmigrantes que residen ilegalmente en territorio estadounidense y quieran acatar las normas, puedan autodeportarse sin sufrir represalias a futuro.

Para aquellos que llevan a cabo este procedimiento, el Gobierno de los EE.UU. les otorga la oportunidad de regresar al país por la vía legal, sin sufrir represalias ni persecuciones.

Los inmigrantes ilegales que quieran utilizar la aplicación CBP Home para registrar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos deberán seguir una serie de sencillos pasos, entre los que se incluyen:

Descargar la app móvil CBP Home. Seleccionar el idioma. Completar la información requerida y enviar una autofoto actual. En caso de que corresponda, tendrá la posibilidad de añadir familiares adicionales. Enviar la solicitud a través de CBP home.

Para mayor información, se aconseja a todos los interesados en autodeportarse a checar los datos e indicaciones oficiales que ofrece el Gobierno estadounidense a través de su sitio web oficial desde el siguiente enlace.