Atención conductores: consejos para cuidar tu coche de la nieve (foto: Pixabay).

La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué coches tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular miércoles, 5 de agosto de 2026.

Los autos que no circulan en México este miércoles, 5 de agosto de 2026

Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 5 de agosto de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente indicó que los carros con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores de México que se encuentren en situaciones de emergencia, necesiten asistencia sanitaria o estén transportando individuos que necesiten ayuda podrán solicitar ser eximidos del programa y circular sin restricciones, según lo declarado por las autoridades mexicanas.

Los coches que no podrán circular miércoles, 5 de agosto de 2026.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.