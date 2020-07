Brasil: Bolsonaro dice que volvería a trabajar la próxima semana, si el segundo test es negativo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que se siente "muy bien" y que volverá a trabajar la próxima semana si da negativo en la prueba de coronavirus, aunque aclaró que seguirá aislado hasta que esté libre de la enfermedad.

“Mañana [martes, 14], me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus. La respuesta debería salir en unas pocas horas. Espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa. Me siento bien", le dijo el mandatario a CNN Brasil.

Durante la entrevista telefónica, Bolsonaro dijo que más allá de una fiebre de 38 °C, no tuvo otros síntomas de Covid-19 como problemas para respirar o pérdida del gusto, y que ya se siente bien. Con respecto a su rutina, el presidente dijo que se dedica a caminar por los jardines del Palacio de Alvorada, aunque no se lo recomendaron, cuidando de mantener la distancia social.

Este lunes, el Ministerio de Salud de Brasil reportó 20.286 nuevos casos de coronavirus y 733 muertes por la enfermedad, en las últimas 24 horas. El gigante sudamericano totaliza 1.884.967 contagios y 72.833 decesos, de acuerdo a datos oficiales. Brasil sigue siendo el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, sólo detrás de Estados Unidos, que contabiliza 3.353.348 contagios y 135.524 víctimas fatales.