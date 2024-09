Cómo es la estrategia del gigante de cripto Binance para crecer en medio la crisis del sector

Si bien el ecosistema cripto se destaca por su volatilidad, uno de sus componentes más estables es Binance; el exchange más grande del mundo, que a pesar de las dificultades -especialmente los problemas judiciales de su fundador Changpeng Zhao- aún se mantiene como la empresa de referencia para el sector.

No es casualidad, entonces, que la empresa haya sobrevivido a las históricas caídas del sector; siempre saliendo más fuerte que la competencia. Solo cabe recordar los casos del ecosistema Luna o del exchange FTX. A diferencia de la gran mayoría de las empresas cripto que surfearon la cresta de la ola, Binance ha logrado mantener la confianza de sus clientes.

Ahora, Binance sigue apostando en esta nueva etapa a reinventarse. En particular, en un contexto del mercado de criptomonedas que no es necesariamente el más alentador. Durante esta semana, Bitcoin cayó hasta los u$s 55.000, lo que desencadenó liquidaciones de posiciones largas por un total de cerca de u$s 100 millones, según datos de CoinGlass. La maniobra representó una caída del 5,5% en la capitalización total del mercado de criptomonedas, que en estos momentos acumula unos u$s 2.070 millones.

En esta nueva etapa de Binance -y del sector cripto en su totalidad- jugará un papel importante el reposicionamiento de la empresa de cara a sus nuevos (y no tan nuevos) mercados. En particular, la región de América Latina y la nueva oleada nuevos usuarios del segmento más joven.

Los nuevos planes de Binance para el mercado cripto

En este contexto, una de las figuras que tendrá una relevancia destacable es Rachel Conlan quien se desempeña como Chief Marketing Officer en Binance desde el año pasado. Conlan viene desde otra de las empresas importantes del sector, el exchange OKX, que pelea con Binance codo a codo en términos de volumen de transacciones el primer lugar global. Su desafío será mantener la presencia de Binance como líder, con especial foco en la región de nuestro país.

"América Latina es una región donde florece el ecosistema cripto y Blockchain. Para Binance es una de las regiones más importantes en términos de adopción, pero además se trata de un mercado con clientes que son ávidos usuarios de la tecnología. Especialmente en el caso de los celulares, es una región con más celulares que personas", explica Conlan en diálogo con Cronista durante su visita a la región. A su vez, destacó la importancia que tiene actualmente el público joven para la marca especialmente el caso de América Latina.

Rachel Conlan, CMO de Binance.

La región, destacan desde Binance, también es un mercado "sandbox" para la empresa; desde donde trabajan para entender cómo operar en otras latitudes. "Aprendemos de la pasión y adopción en América Latina para llevarlo a otros mercados", expresa Conlan.

A esto agregó que "la diversidad de usuarios de América Latina, tanto nuevos como adeptos, buscan proteger sus valores con stablecoins. Pero también están moviéndose hacia nuevas tendencias como inversiones, transferencias de dinero, remesas, etcétera", expresó la experta de Binance. En la misma línea, destacó que los usuarios latinos también se están moviendo hacia productos más complejos como el copytrading.

La pata local de Binance se explica por la necesidad enorme de la compañía de anclar sus más de 100 mercados. "Como exchange global, debemos ser más locales que nunca" ; en palabras de la experta.

El impacto de la educación en el mundo cripto

Hoy, Binance apuesta a uno de sus productos quizás menos relacionado directamente con el mundo de las criptos. El proyecto educativo Binance Academy hoy tiene más de 43 millones de usuarios globales (de los de 200 millones que tiene la plataforma). "Localmente, está iniciativa en Argentina la hacemos con partners como universidades y organizaciones como la ONG Bitcoin Argentina"

Conlan considera que el rol de la educación permite tener un ecosistema más resiliente en el marco de las últimas caídas del mundo cripto. "No es necesariamente una reducción del mercado cripto sino una maduración. Los proyectos que son get rich quick schemes no están en el interés real de los usuarios o las empresas", explica la ejecutiva.

Una de las claves es la apuesta de la empresa por las nuevas redes sociales, para captar las audiencias jóvenes. "En particular, TikTok tuvo un gran crecimiento", reconoce Conlan, que también afirma que es el momento de aprovechar cierto momentum al que son permeables los jóvenes. "Seguiremos optimizando la experiencia para generar credibilidad", concluye.