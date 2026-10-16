Añadir vinagre en el balde con agua antes de limpiar el piso

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados en los trucos caseros de limpieza por su versatilidad para quitar la suciedad de diferentes superficies.

La Universidad de Florida compartió una fórmula que aprovecha sus propiedades para limpiar los pisos de cerámica y eliminar la suciedad sin dejar residuos jabonosos.

La preparación combina vinagre y agua en una proporción sencilla, con ingredientes que suelen estar al alcance en cualquier hogar.

Para qué sirve limpiar las baldosas con vinagre

La publicación de la Universidad de Florida, a través de su programa de extensión UF/IFAS, incluye una receta puntual para los pisos de baldosas cerámicas. Según la guía, la mezcla puede ayudar a quitar la mayor parte de la suciedad sin necesidad de frotar demasiado.

Otro de los beneficios señalados es que la preparación no deja una capa de residuos como la que pueden generar algunos jabones.

Esto puede favorecer una terminación más limpia, sin la acumulación de restos de producto que a veces queda después de pasar el trapo.

Cómo preparar la mezcla de vinagre y agua para limpiar el piso de cerámica

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar la suciedad en múltiples superficies. Shutterstock

La receta publicada propone cantidades sencillas para preparar el limpiador casero:

¼ de taza de vinagre blanco.

1 balde de agua, equivalente a unos 3,8 litros.

La cantidad de vinagre puede ajustarse según el grado de suciedad, de acuerdo con la publicación. La mezcla se utiliza para limpiar pisos de cerámica y busca remover la suciedad cotidiana sin exigir un esfuerzo excesivo al fregar.

Qué precauciones hay que tener antes de usar vinagre con agua en las cerámicas

Antes de aplicar cualquier producto casero, es importante identificar el material del piso. La receta de la Universidad de Florida está dirigida a las baldosas cerámicas y no debe aplicarse en todas las superficies.

Es preferible evitar el vinagre sobre mármol, travertino y otras piedras naturales sensibles a los ácidos, ya que puede deteriorar su acabado. También es recomendable revisar las instrucciones del fabricante para determinar qué productos son adecuados para cada revestimiento.