El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros

Las lluvias y tormentas no dan tregua a lo largo y ancho de la República Argentina y varias provincias del noreste del territorio nacional continuarán registrando condiciones de inestabilidad durante este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este 24 de octubre en Misiones, Corrientes y zonas de Chaco y Formosa .

Según el pronóstico que mantiene actualizado el organismo gubernamental, los fenómenos que se advierten podrían afectar a las jurisdicciones mencionadas desde la madrugada del sábado hasta el transcurso de la tarde de este sábado.

Alerta amarilla por tormentas en Formosa y Chaco: qué zonas serán afectadas

El SMN advirtió que distintas localidades de Formosa y Chaco podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, entre la madrugada y mañana del sábado 24 de octubre.

En Formosa, el aviso comprende a los departamentos de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. En Chaco, la advertencia alcanza a los departamentos de Chacabuco, Doce de Octubre, Dos de Abril, Nueve de Julio, O’Higgins, entre otros.

El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros. (Foto: SMN) SMN

Fuertes lluvia sen Formosa y Chaco: cuánta agua podría acumularse

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.

El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros para las zonas de Formosa y Chaco alcanzadas por la alerta amarilla.

Además, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, por lo que los fenómenos meteorológicos podrían generar complicaciones puntuales en las zonas afectadas.

En Misiones, en tanto, el SMN advierte que los acumulados podrían ser superiores, con valores de entre 50 y 100 milímetros durante todo el período bajo alerta.

Una por una: cuáles son las recomendaciones del SMN durante la alerta amarilla

Ante el pronóstico de lluvias intensas y fuertes tormentas eléctricas, el SMN emitió una serie de consejos y recomendaciones:

Evitar salir de casa mientras se desarrollen los fenómenos meteorológicos.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de ellas durante las tormentas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Para mayor información, y ante actualizaciones que puedan modificar el nivel de alerta, se aconseja consultar los canales oficiales del SMN.