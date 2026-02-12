Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 7096 (Marido). No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar. La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.