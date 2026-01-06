En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9948 (Muerto que habla).

 1°9948 11°7973 
 0200  12°2705
 3°9231  13°3526 
 9200  14°1087 
 4584  15°9947 
 6°7773  16°6610
 6090  17°4301 
 8268  18°8706 
 0625  19°4844 
 10°2217 20°5252 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.