Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9948 (Muerto que habla).

1° 9948 11° 7973 2° 0200 12° 2705 3° 9231 13° 3526 4° 9200 14° 1087 5° 4584 15° 9947 6° 7773 16° 6610 7° 6090 17° 4301 8° 8268 18° 8706 9° 0625 19° 4844 10° 2217 20° 5252

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.