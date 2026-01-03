Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5715 (Niña Bonita).

1° 5715 11° 7016 2° 5245 12° 9771 3° 9533 13° 5327 4° 9009 14° 8095 5° 5650 15° 0166 6° 7537 16° 3710 7° 5587 17° 7898 8° 3982 18° 4199 9° 3020 19° 9254 10° 5957 20° 4810

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.