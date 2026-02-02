En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 8067 (Mordida).

 1°8067 11°4949 
 1736  12°3985
 3°3225  13°5635 
 3605  14°6253 
 4104  15°2424 
 6°9312  16°1589
 7877  17°3242 
 7697  18°6786 
 2038  19°6150 
 10°0326 20°3220 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

