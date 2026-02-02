Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 2 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 8067 (Mordida).

1° 8067 11° 4949 2° 1736 12° 3985 3° 3225 13° 5635 4° 3605 14° 6253 5° 4104 15° 2424 6° 9312 16° 1589 7° 7877 17° 3242 8° 7697 18° 6786 9° 2038 19° 6150 10° 0326 20° 3220

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.