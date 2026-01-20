En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9970 (Muerto que sueña).

 1°9970 11°3846 
 6504  12°6571
 3°0894  13°0970 
 0654  14°4578 
 4225  15°9278 
 6°6139  16°1718
 8937  17°3892 
 3495  18°1212 
 1223  19°0074 
 10°3588 20°0713 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

