Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9970 (Muerto que sueña).

1° 9970 11° 3846 2° 6504 12° 6571 3° 0894 13° 0970 4° 0654 14° 4578 5° 4225 15° 9278 6° 6139 16° 1718 7° 8937 17° 3892 8° 3495 18° 1212 9° 1223 19° 0074 10° 3588 20° 0713

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.