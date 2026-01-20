En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9970 (Muerto que sueña).
|1°
|9970
|11°
|3846
|2°
|6504
|12°
|6571
|3°
|0894
|13°
|0970
|4°
|0654
|14°
|4578
|5°
|4225
|15°
|9278
|6°
|6139
|16°
|1718
|7°
|8937
|17°
|3892
|8°
|3495
|18°
|1212
|9°
|1223
|19°
|0074
|10°
|3588
|20°
|0713
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.