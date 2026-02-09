Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 9 de febrero de 2026. A la cabeza salió el 6589 (La Rata). No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.