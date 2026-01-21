En esta noticia ¿Qué significa soñar con inundación?

En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4762 - Inundación

1° 4762 11° 1082 2° 3971 12° 3292 3° 8398 13° 7588 4° 7163 14° 5414 5° 7798 15° 1495 6° 1120 16° 2365 7° 4407 17° 2395 8° 7699 18° 0572 9° 4574 19° 0086 10° 5871 20° 9009

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o renovación. Puede ser un indicativo de que es momento de dejar ir viejas emociones y permitir que nuevas experiencias fluyan en nuestra vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.