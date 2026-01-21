En esta noticia

En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4762 - Inundación

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

 1°4762 11°1082
 3971  12°3292
 3°8398 13°7588 
 7163  14°5414 
 7798  15°1495 
 6°1120  16°2365
 4407  17°2395 
 7699  18°0572 
 4574  19°0086 
 10°5871 20°9009 

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.

Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o renovación. Puede ser un indicativo de que es momento de dejar ir viejas emociones y permitir que nuevas experiencias fluyan en nuestra vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

