En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4762 - Inundación
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero
|1°
|4762
|11°
|1082
|2°
|3971
|12°
|3292
|3°
|8398
|13°
|7588
|4°
|7163
|14°
|5414
|5°
|7798
|15°
|1495
|6°
|1120
|16°
|2365
|7°
|4407
|17°
|2395
|8°
|7699
|18°
|0572
|9°
|4574
|19°
|0086
|10°
|5871
|20°
|9009
¿Qué significa soñar con inundación?
Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad o estrés en la vida diaria.
Además, la inundación en los sueños puede representar la necesidad de purificación o renovación. Puede ser un indicativo de que es momento de dejar ir viejas emociones y permitir que nuevas experiencias fluyan en nuestra vida.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.