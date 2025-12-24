En esta noticia
En este martes, 23 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0178 - Ramera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre
|1°
|0178
|11°
|1238
|2°
|0240
|12°
|3954
|3°
|2016
|13°
|1570
|4°
|7690
|14°
|1947
|5°
|5403
|15°
|4169
|6°
|3110
|16°
|1623
|7°
|4784
|17°
|9109
|8°
|7233
|18°
|7419
|9°
|4920
|19°
|8472
|10°
|4968
|20°
|7400
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.
Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la moralidad y las decisiones personales. La ramera en el sueño puede ser un espejo de las propias inseguridades o de la necesidad de explorar nuevas experiencias.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.