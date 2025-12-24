En esta noticia

En este martes, 23 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0178 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de diciembre

 1°0178 11°1238
 0240  12°3954
 3°2016 13°1570 
 7690  14°1947 
 5403  15°4169 
 6°3110  16°1623
 4784  17°9109 
 7233  18°7419 
 4920  19°8472 
 10°4968 20°7400 

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la moralidad y las decisiones personales. La ramera en el sueño puede ser un espejo de las propias inseguridades o de la necesidad de explorar nuevas experiencias.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.