En este sábado, 27 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2547 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de diciembre

 1°2547 11°6059
 7671  12°1772
 3°4081 13°7937 
 0831  14°2558 
 1526  15°4019 
 6°5383  16°7310
 5448  17°0795 
 2022  18°8734 
 0328  19°9628 
 10°6285 20°4930 

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida o el deseo de reconciliarse con recuerdos.

Además, puede representar cambios importantes en la vida del soñador, indicando que es momento de transformación y renovación. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar el presente.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.