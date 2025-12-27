En este sábado, 27 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2547 - Muerto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de diciembre
|1°
|2547
|11°
|6059
|2°
|7671
|12°
|1772
|3°
|4081
|13°
|7937
|4°
|0831
|14°
|2558
|5°
|1526
|15°
|4019
|6°
|5383
|16°
|7310
|7°
|5448
|17°
|0795
|8°
|2022
|18°
|8734
|9°
|0328
|19°
|9628
|10°
|6285
|20°
|4930
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida o el deseo de reconciliarse con recuerdos.
Además, puede representar cambios importantes en la vida del soñador, indicando que es momento de transformación y renovación. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar el presente.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.