Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en la Primera.
En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1897 - Mesa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre
|1°
|1897
|11°
|2184
|2°
|1606
|12°
|7828
|3°
|2503
|13°
|0382
|4°
|2744
|14°
|5555
|5°
|5160
|15°
|2719
|6°
|6606
|16°
|0521
|7°
|3901
|17°
|3916
|8°
|1828
|18°
|9919
|9°
|9403
|19°
|7178
|10°
|3979
|20°
|5435
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Se despide uno de los supermercados más conocidos del país: otra cadena lo compró y dejará de existir
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa la reunión y el intercambio de ideas, lo que sugiere que el soñador busca colaboración o apoyo en su vida.
Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar conflictos o tensiones en el entorno social del soñador.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios