Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 1897 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

1° 1897 11° 2184 2° 1606 12° 7828 3° 2503 13° 0382 4° 2744 14° 5555 5° 5160 15° 2719 6° 6606 16° 0521 7° 3901 17° 3916 8° 1828 18° 9919 9° 9403 19° 7178 10° 3979 20° 5435

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa la reunión y el intercambio de ideas, lo que sugiere que el soñador busca colaboración o apoyo en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar conflictos o tensiones en el entorno social del soñador.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.