Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del viernes 5 de septiembre

Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en la Primera.

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1897 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

 1°1897 11°2184
 1606  12°7828
 3°2503 13°0382 
 2744  14°5555 
 5160  15°2719 
 6°6606  16°0521
 3901  17°3916 
 1828  18°9919 
 9403  19°7178 
 10°3979 20°5435 

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. Este mueble representa la reunión y el intercambio de ideas, lo que sugiere que el soñador busca colaboración o apoyo en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar conflictos o tensiones en el entorno social del soñador.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

