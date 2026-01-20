En esta noticia
En este martes, 20 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8804 - La cama
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero
|1°
|8804
|11°
|2130
|2°
|2983
|12°
|7807
|3°
|1723
|13°
|9029
|4°
|9168
|14°
|0357
|5°
|2775
|15°
|9097
|6°
|4945
|16°
|9784
|7°
|5377
|17°
|0199
|8°
|1487
|18°
|5827
|9°
|7083
|19°
|0982
|10°
|0626
|20°
|8660
¿Qué significa soñar con la cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico de la persona, indicando si se siente agotada o si busca un refugio seguro.
Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.