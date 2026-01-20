En esta noticia

En este martes, 20 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8804 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

 1°8804 11°2130
 2983  12°7807
 3°1723 13°9029 
 9168  14°0357 
 2775  15°9097 
 6°4945  16°9784
 5377  17°0199 
 1487  18°5827 
 7083  19°0982 
 10°0626 20°8660 

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico de la persona, indicando si se siente agotada o si busca un refugio seguro.

Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

