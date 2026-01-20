En esta noticia ¿Qué significa soñar con la cama?

En este martes, 20 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8804 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

1° 8804 11° 2130 2° 2983 12° 7807 3° 1723 13° 9029 4° 9168 14° 0357 5° 2775 15° 9097 6° 4945 16° 9784 7° 5377 17° 0199 8° 1487 18° 5827 9° 7083 19° 0982 10° 0626 20° 8660

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el estado emocional y físico de la persona, indicando si se siente agotada o si busca un refugio seguro.

Además, la cama en los sueños puede representar la intimidad y las relaciones personales. Puede señalar deseos ocultos o la necesidad de conexión emocional con alguien cercano.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.