Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este jueves en la #.
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9355 - La Música
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre
|1°
|9355
|11°
|4619
|2°
|1520
|12°
|0005
|3°
|5253
|13°
|1595
|4°
|1321
|14°
|5338
|5°
|1707
|15°
|7207
|6°
|7317
|16°
|8143
|7°
|7541
|17°
|9264
|8°
|7905
|18°
|4631
|9°
|1085
|19°
|3920
|10°
|2161
|20°
|8666
¿Qué significa soñar con la música?
Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.
Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios