Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este jueves en la #.

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9355 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

 1°9355 11°4619
 1520  12°0005
 3°5253 13°1595 
 1321  14°5338 
 1707  15°7207 
 6°7317  16°8143
 7541  17°9264 
 7905  18°4631 
 1085  19°3920 
 10°2161 20°8666 

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.

Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

