Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 9355 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

1° 9355 11° 4619 2° 1520 12° 0005 3° 5253 13° 1595 4° 1321 14° 5338 5° 1707 15° 7207 6° 7317 16° 8143 7° 7541 17° 9264 8° 7905 18° 4631 9° 1085 19° 3920 10° 2161 20° 8666

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal.

Además, la música en los sueños puede representar la conexión con los sentimientos y recuerdos, sugiriendo que el soñador está en sintonía con su interior y sus experiencias pasadas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.