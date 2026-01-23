En esta noticia
En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0979 - Ladrón
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero
|1°
|0979
|11°
|3285
|2°
|7868
|12°
|9275
|3°
|8764
|13°
|5426
|4°
|0007
|14°
|1962
|5°
|0858
|15°
|8441
|6°
|6962
|16°
|6406
|7°
|1983
|17°
|3924
|8°
|1188
|18°
|1224
|9°
|7707
|19°
|0408
|10°
|0289
|20°
|4802
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.
Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.