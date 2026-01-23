En esta noticia

En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0979 - Ladrón

Te puede interesar

El país de Latinoamérica con la mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

 1°0979 11°3285
 7868  12°9275
 3°8764 13°5426 
 0007  14°1962 
 0858  15°8441 
 6°6962  16°6406
 1983  17°3924 
 1188  18°1224 
 7707  19°0408 
 10°0289 20°4802 

Te puede interesar

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento