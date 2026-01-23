En esta noticia ¿Qué significa soñar con ladrón?

En este jueves, 22 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0979 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 22 de enero

1° 0979 11° 3285 2° 7868 12° 9275 3° 8764 13° 5426 4° 0007 14° 1962 5° 0858 15° 8441 6° 6962 16° 6406 7° 1983 17° 3924 8° 1188 18° 1224 9° 7707 19° 0408 10° 0289 20° 4802

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro de ser arrebatado.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.