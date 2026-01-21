En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0977 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

1° 0977 11° 1959 2° 0325 12° 8799 3° 2886 13° 9175 4° 7953 14° 4350 5° 2316 15° 4092 6° 0407 16° 0628 7° 0569 17° 8274 8° 4191 18° 4512 9° 6408 19° 0280 10° 4668 20° 3142

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la libertad y la independencia. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y tomar decisiones que fortalezcan la autoestima.

Además, puede representar la conexión emocional y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar la búsqueda de una relación más profunda o la necesidad de expresar la propia feminidad.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.