En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0977 - Pierna Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero
|1°
|0977
|11°
|1959
|2°
|0325
|12°
|8799
|3°
|2886
|13°
|9175
|4°
|7953
|14°
|4350
|5°
|2316
|15°
|4092
|6°
|0407
|16°
|0628
|7°
|0569
|17°
|8274
|8°
|4191
|18°
|4512
|9°
|6408
|19°
|0280
|10°
|4668
|20°
|3142
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la libertad y la independencia. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y tomar decisiones que fortalezcan la autoestima.
Además, puede representar la conexión emocional y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar la búsqueda de una relación más profunda o la necesidad de expresar la propia feminidad.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.