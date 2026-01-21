En esta noticia

En este martes, 20 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0977 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 20 de enero

 1°0977 11°1959
 0325  12°8799
 3°2886 13°9175 
 7953  14°4350 
 2316  15°4092 
 6°0407  16°0628
 0569  17°8274 
 4191  18°4512 
 6408  19°0280 
 10°4668 20°3142 

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la libertad y la independencia. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y tomar decisiones que fortalezcan la autoestima.

Además, puede representar la conexión emocional y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar la búsqueda de una relación más profunda o la necesidad de expresar la propia feminidad.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

