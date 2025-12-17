En esta noticia
En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0087 - Piojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|0087
|11°
|7956
|2°
|8372
|12°
|6009
|3°
|5499
|13°
|9482
|4°
|5186
|14°
|6212
|5°
|3273
|15°
|2381
|6°
|9399
|16°
|4486
|7°
|8622
|17°
|5129
|8°
|3107
|18°
|9198
|9°
|5826
|19°
|3039
|10°
|6004
|20°
|3433
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.