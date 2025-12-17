En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0087 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

1° 0087 11° 7956 2° 8372 12° 6009 3° 5499 13° 9482 4° 5186 14° 6212 5° 3273 15° 2381 6° 9399 16° 4486 7° 8622 17° 5129 8° 3107 18° 9198 9° 5826 19° 3039 10° 6004 20° 3433

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.