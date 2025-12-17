En esta noticia

En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0087 - Piojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

 1°0087 11°7956
 8372  12°6009
 3°5499 13°9482 
 5186  14°6212 
 3273  15°2381 
 6°9399  16°4486
 8622  17°5129 
 3107  18°9198 
 5826  19°3039 
 10°6004 20°3433 

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida. Estos insectos suelen representar situaciones molestas o personas que te causan estrés.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos de tu vida que necesitan ser limpiados o resueltos.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.